Calco schianto fra un tir e tre auto sulla ex statale 36 | morti Mirco Formenti e Francesco Bonfanti A Merate 19enne sbalzata dalla moto | è grave

Calco (Lecco), 25 febbraio 2026 – Uno scontro frontale, e una carambola che ha coinvolto altre due auto e un camion, sfociata in un bilancio tragico: due morti e due feriti. Le vittime del gravissimo incidente avvenuto ieri alle 15.45 sulla via Nazionale a Calco, tratto trafficatissimo della ex Statale 36, sono Mirco Formenti, 51 anni di Brivio, alla guida di una Fiat Panda bianca nuovo tipo, e Francesco Bonfanti, 66 anni residente a La Valletta Brianza, che guidava una Panda azzurra vecchio modello. Sono inoltre stati coinvolti nell'incidente due giovani, un ragazzo di 24 anni e una ragazza di 26 che viaggiavano su una Ford Puma, entrambi feriti, e infine un tir, il cui conducente è rimasto illeso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

