Nel pomeriggio di sabato 2 maggio si è verificato un incidente grave lungo la statale Vigevanese a Trezzano sul Naviglio. Un'auto e una moto sono entrate in collisione, coinvolgendo anche due bambini. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Grave incidente nel pomeriggio di sabato 2 maggio a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, dove un’auto e una moto si sono scontrate lungo la strada statale Vigevanese. Il bilancio è pesante: quattro persone ferite, tra cui un motociclista in condizioni gravissime e due bambini rimasti coinvolti nello schianto. L’impatto è avvenuto poco prima delle 16.30, in un tratto particolarmente trafficato. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, il violento urto tra i due mezzi ha avuto conseguenze drammatiche, soprattutto per il centauro. I soccorsi e le condizioni dei feriti. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schianto terribile sulla statale, auto contro moto: coinvolti anche due bambini

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