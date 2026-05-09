Schianto nella notte in via Bustichini Motociclista sbatte contro un palo Ricoverato in condizioni gravissime

Nella notte in via Bustichini a Castelfiorentino, un motociclista ha perso il controllo del veicolo e si è scontrato contro un palo. L’impatto violento ha provocato gravi ferite e il motociclista è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche e le operazioni di soccorso.

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Uno schianto fortissimo ha improvvisamente interrotto il silenzio della notte in via Bustichini a Castelfiorentino, dove un motociclista è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente. L’uomo, 31enne del posto, era in sella ad una moto di grossa cilindrata che, a quanto appreso, è uscita dalla carreggiata andando a scontrarsi contro un palo. Il motociclista avrebbe fatto tutto da solo. Non risultano infatti altri mezzi o persone coinvolti. L’arrivo dei soccorsi è stato rapido. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Certaldo. All’arrivo dei soccorritori il ferito non era cosciente. Le sue condizioni di salute sono apparse subito molto critiche.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schianto nella notte in via Bustichini. Motociclista sbatte contro un palo. Ricoverato in condizioni gravissime ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Schianto nella notte, motociclista sbatte contro un palo. E’ gravissimoCastelfiorentino, 8 maggio 2026 - Bruttissimo incidente la scorsa notte a Castelfiorentino, dove un motociclista è rimasto gravemente ferito ed... Schianto nella notte in via Pra’: muore motociclista di 40 anniUn motociclista di circa 40 anni ha perso la vita nella notte in un violento incidente stradale avvenuto in via Pra’. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Schianto fatale nella notte, i corpi trovati all'alba: morti i fidanzati Alexandru e Sarah; Tragico incidente stradale nella notte: muore ragazza di 25 anni, grave la sorella; L’auto prende fuoco dopo l’incidente, Edoardo muore a 19 anni nello schianto; Schianto nella notte sulla Novedratese: due feriti a Carimate. Schianto nella notte a Forlì: due giovani vite spezzate, una ragazza in gravi condizioniUna tragedia nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 maggio. Un violento incidente stradale è costato la vita a due giovani ragazze, mentre una terza è ricoverata in condizioni gravissime. Le vittime so ... ravennawebtv.it Schianto nella notte sull’A12, muore un motociclista di Sant’OlceseIncidente mortale nella notte, tra Lavagna e Sestri Levante in A12 ovest, nella galleria Sant'Anna. Coinvolte una moto e un'auto, è morto il conducente della moto: un uomo di 42 anni. Sul posto, nella ... ilsecoloxix.it Schianto contro un mezzo pesante, muore dopo 17 giorni di ricovero: è la seconda vittima dell'incidente sulla Ss 690 x.com