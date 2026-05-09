Schianto nella notte in via Bustichini Motociclista sbatte contro un palo Ricoverato in condizioni gravissime
Nella notte in via Bustichini a Castelfiorentino, un motociclista ha perso il controllo del veicolo e si è scontrato contro un palo. L’impatto violento ha provocato gravi ferite e il motociclista è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche e le operazioni di soccorso.
Uno schianto fortissimo ha improvvisamente interrotto il silenzio della notte in via Bustichini a Castelfiorentino, dove un motociclista è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente. L’uomo, 31enne del posto, era in sella ad una moto di grossa cilindrata che, a quanto appreso, è uscita dalla carreggiata andando a scontrarsi contro un palo. Il motociclista avrebbe fatto tutto da solo. Non risultano infatti altri mezzi o persone coinvolti. L’arrivo dei soccorsi è stato rapido. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Certaldo. All’arrivo dei soccorritori il ferito non era cosciente. Le sue condizioni di salute sono apparse subito molto critiche.🔗 Leggi su Lanazione.it
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