Nella notte di ieri a Castelfiorentino si è verificato un grave incidente stradale. Un motociclista ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno portato il ferito all’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove si trova attualmente in rianimazione con prognosi riservata. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Castelfiorentino, 8 maggio 2026 - Bruttissimo incidente la scorsa notte a Castelfiorentino, dove un motociclista è rimasto gravemente ferito ed adesso è ricoverato in rianimazione, con prognosi riservata, all'ospedale San Giuseppe di Empoli. L'uomo, 31 anni del posto, è stato immediatamente soccorso dall'automedica e una ambulanza della Misericordia di Certaldo e trasportato in codice rosso in pronto soccorso con un politrauma. L'incidente è avvenuto poco prima dell'1 di oggi, venerdì 8 maggio in via Bustichini, non lontano dal centro. Non è ancora chiara la dinamica, ma a quanto appreso il motociclista sarebbe andato a sbattere contro un palo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schianto nella notte, motociclista sbatte contro un palo. E’ gravissimo

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