Schianto nella notte in via Pra’ | muore motociclista di 40 anni

Nella notte, un grave incidente si è verificato in via Pra’, coinvolgendo un motociclista di circa 40 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha avuto un impatto violento, causando la morte del conducente. La polizia è intervenuta sul luogo per i rilievi e per gestire la viabilità. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Un motociclista di circa 40 anni ha perso la vita nella notte in un violento incidente stradale avvenuto in via Pra’. Lo schianto si è verificato poco dopo la mezzanotte e ha coinvolto la moto su cui viaggiava la vittima e un’auto.L’impatto è stato particolarmente violento. Nonostante il rapido.🔗 Leggi su Genovatoday.it How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate Schianto contro un tir nel Bolognese, morto un motociclista di 40 anniSala Bolognese, 17 aprile 2026 – Ancora sangue sulle strade metropolitane bolognesi dove, oggi pomeriggio, un motociclista ha perso la vita in un... Schianto frontale sull’Ostigliese: muore motociclista di 32 anniGogolniceanu Vasile, cittadino moldavo di 32 anni, è deceduto nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile 2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Schianto nella notte in via Pra’: muore motociclista di 40 anni; Perugia, schianto nella notte: soccorsi in azione; ??Schianto nella notte, l'auto va fuori controllo e si ribalta; Schianto nella notte sulla SR308: perde la vita un uomo di 50 anni. Frontale nella notte a Desenzano: 18enne in condizioni criticheUn violento schianto frontale nella notte scuote Desenzano del Garda. Un ragazzo di 18 anni è in condizioni critiche dopo l’impatto tra la sua auto e un mezz ... elivebrescia.tv Schianto nella notte a Verolengo: auto distrugge una recinzione e manda in tilt i serviziAncora da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo. Nonostante la dinamica, le conseguenze per l’automobilista sono state fortunatamente lievi o nulle: ... giornalelavoce.it Il tragico schianto, tra moto e auto, è avvenuto nel pomeriggio del 23 aprile alle porte della città. Secondo una prima ricostruzione il centauro avrebbe tamponato l’altro veicolo. Lo scorso 10 aprile una simile tragedia sulla stessa strada - facebook.com facebook Schianto fra quattro auto e un camion sulla E45. Chiusa la strada x.com