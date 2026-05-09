A dieci giorni dall’attacco israeliano, la Global Sumud Flotilla ha ripreso il mare. A bordo questa volta anche l’artista Bargauan, che si unisce alle altre persone coinvolte nel tentativo di attraversare il blocco navale. Dopo l’arresto precedente, i partecipanti sono tornati a navigare, mantenendo alta l’attenzione sulla situazione nella regione. La nave ha lasciato il porto per proseguire il suo percorso.

A dieci giorni dall’attacco israeliano, la Global Sumud Flotilla è tornata a navigare e a bordo di una delle imbarcazioni è tornato, per documentare il non certo facile avvicinamento a Gaza, il giornalista valtellinese inviato de il Manifesto Andrea Sceresini, arrestato la scorsa settimana in acque internazionali, a 600 miglia dalle coste israeliane, dalle forze dell’Idf. "Ci attendono 180 miglia di tragitto, da Cipro alla Turchia, e c’è la possibilità concreta nelle prossime ore che la Flotilla venga nuovamente aggredita dalle forze dell’Idf" ha avvertito ieri il reporter durante una diretta social, segnalando anche che per la disavventura della scorsa settimana, che lo ha visto coinvolto insieme ad altri 175 attivisti della seconda Global Sumud Flotilla, la procura di Roma ha aperto un’inchiesta per sequestro di persona.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sceresini riparte dopo l’arresto. A bordo anche l’artista Bargauan

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