Picchiati e maltrattati durante il viaggio | il racconto dell’arresto di Andrea Sceresini

Durante un viaggio, un uomo ha riferito di essere stato picchiato e maltrattato. La notizia si basa su un racconto fornito dall’arrestato, che ha chiamato un reporter per condividere la propria versione degli eventi. La conversazione telefonica, trascritta integralmente, fornisce dettagli sul suo stato e sugli episodi che avrebbe subito. L’indagine è in corso, e sono in atto verifiche sulle circostanze descritte dall’uomo.

Qui di seguito la sbobinatura della prima telefonata del reporter Andrea Sceresini inviato sulla Flotilla per il manifesto e catturato durante l’atto di pirateria internazionale che ha visto 23 barche . Qui di seguito la sbobinatura della prima telefonata del reporter Andrea Sceresini inviato sulla Flotilla per il manifesto e catturato durante l’atto di pirateria internazionale che ha visto 23 barche . L’ultimo video che ho fatto prima che venissimo arrestati è stato intorno alle due di notte. Noi siamo stati l’ultima barca a essere presa in quell’orario. Ci hanno fermati, sono saliti a bordo, hanno rotto le vele e poi ci hanno fatto passare su un gommone.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Picchiati e maltrattati durante il viaggio»: il racconto dell’arresto di Andrea Sceresini Notizie correlate Fermato dagli israeliani: il reporter Andrea Sceresini bloccato sulla Flotilla e il suo raccontoSondrio, 1 maggio 2026 – Era un’eventualità, “ma non ce l’aspettavamo così presto, dopo soli cinque giorni di navigazione. Leggi anche: Il mio viaggio verso Milano Cortina 2026. Il racconto dell’atleta Andrea Macrì