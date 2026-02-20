L’ex principe Andrea torna a Sandringham dopo l’arresto per il caso Epstein | pizzicato a bordo di un’auto – Video

L’ex principe Andrea è stato visto tornare a Sandringham dopo il suo arresto legato al caso Epstein. La polizia lo aveva fermato e poi rilasciato, ma lui ha deciso di recarsi comunque alla residenza di famiglia. Un video mostra il suo veicolo mentre entra nel castello, dove si trova ora sotto stretta sorveglianza. La sua visita coincide con il suo 66esimo compleanno, un giorno che ha trascorso in isolamento. La scena ha attirato l’attenzione di diverse persone del villaggio.

Un'auto che si pensa trasporti l'ex principe Andrea arriva alla tenuta di Sandringham, dove ora risiede, dopo aver trascorso il suo 66esimo compleanno sotto custodia della polizia. Andrew Mountbatten-Windsor è stato rilasciatodopo essere stato arrestato in relazione allo scandalo Jeffrey Epstein: l'ex principe resta indagato con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Mentre Andrea festeggiava il suo 66esimo compleanno, la polizia ha fatto irruzione nella remota tenuta reale di Sandringham, nell'Inghilterra orientale. È stato un nuovo, umiliante colpo per la famiglia reale e per Andrea che l'anno scorso era stato privato dei suoi titoli e cacciato dalla sua residenza di Windsor, dove aveva vissuto per oltre due decenni.