Scena folle | espulso il portiere ma il rigore lo para l' attaccante!

Da gazzetta.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita di Seconda Lega russa tra Orel e Volna Kovernino, il portiere è stato espulso, lasciando il suo posto tra i pali all’attaccante. Inaspettatamente, quest’ultimo ha parato il rigore battuto dalla squadra avversaria, segnando un episodio particolare nel match. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, con l’attaccante che si è trovato a dover difendere la porta in una situazione insolita.

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Nella sfida di Seconda Lega russa tra Orel e Volna Kovernino, Mikhail Zabotkin è diventato l’eroe inatteso del match, entrando dalla panchina e finendo tra i pali dopo l’espulsione del portiere. Al 94’, l’attaccante ha parato un rigore decisivo, proteggendo lo 0–2 finale e regalando alla Volna una vittoria memorabile. (X@kvgavrilov).🔗 Leggi su Gazzetta.it

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