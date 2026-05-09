Scena folle | espulso il portiere ma il rigore lo para l' attaccante!

Durante una partita di Seconda Lega russa tra Orel e Volna Kovernino, il portiere è stato espulso, lasciando il suo posto tra i pali all’attaccante. Inaspettatamente, quest’ultimo ha parato il rigore battuto dalla squadra avversaria, segnando un episodio particolare nel match. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, con l’attaccante che si è trovato a dover difendere la porta in una situazione insolita.

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