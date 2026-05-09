Scena folle | espulso il portiere ma il rigore lo para l' attaccante!
Durante una partita di Seconda Lega russa tra Orel e Volna Kovernino, il portiere è stato espulso, lasciando il suo posto tra i pali all’attaccante. Inaspettatamente, quest’ultimo ha parato il rigore battuto dalla squadra avversaria, segnando un episodio particolare nel match. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, con l’attaccante che si è trovato a dover difendere la porta in una situazione insolita.
Nella sfida di Seconda Lega russa tra Orel e Volna Kovernino, Mikhail Zabotkin è diventato l’eroe inatteso del match, entrando dalla panchina e finendo tra i pali dopo l’espulsione del portiere. Al 94’, l’attaccante ha parato un rigore decisivo, proteggendo lo 0–2 finale e regalando alla Volna una vittoria memorabile. (X@kvgavrilov).🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
Il portiere del Nottingham non para nemmeno un rigore ma festeggia dopo una serie di tiri horrorIl Nottingham Forest si è qualificato per i quarti di finale di Europa League, dopo aver vinto ai calci di rigore contro il Midtjylland, che li ha...
Leggi anche: Di Gregorio para il rigore di Martin! Il portiere della Juve è tornato in campo nel modo migliore, ecco cos’è successo contro il Genoa