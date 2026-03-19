Il portiere del Nottingham non para nemmeno un rigore ma festeggia dopo una serie di tiri horror

Il portiere del Nottingham Forest ha subito cinque rigori senza riuscire a pararli, ma ha comunque festeggiato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Midtjylland, che ha sbagliato tutti i tiri. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-1, con il risultato deciso dai rigori.