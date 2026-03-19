Il portiere del Nottingham non para nemmeno un rigore ma festeggia dopo una serie di tiri horror
Il portiere del Nottingham Forest ha subito cinque rigori senza riuscire a pararli, ma ha comunque festeggiato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Midtjylland, che ha sbagliato tutti i tiri. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-1, con il risultato deciso dai rigori.
Il Nottingham Forest si è qualificato per i quarti di finale di Europa League, dopo aver vinto ai calci di rigore contro il Midtjylland, che li ha falliti tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Rigore sbagliato David: penalty horror del canadese, para Falcone dopo il fallo di mano di Caba – FOTOCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».
Il rigore di Enzo Le Fee è horror: il portiere capisce tutto e blocca il tiro senza spostarsiL'ex centrocampista della Roma ha provato il 'cucchiaio' durante Brentford-Sunderland, ma la conclusione di Le Fee è uscita malissimo.
Una raccolta di contenuti su Il portiere del Nottingham non para...
Temi più discussi: Clamoroso Lucca, la decisione del Nottingham Forest lascia spiazzati: è la terza volta di fila; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Tudor rifiuta di rispondere dopo la sconfitta del Tottenham: Meriti il posto?, No comment; Qualificazioni Mondiali 2026, chi sarà l'avversaria dell'Italia se vince contro l'Irlanda del Nord.
John Victor si fa male ed esce dal campo in lacrime dopo aver regalato un gol all’Aston VillaIl portiere del Nottingham Forest, John Victor, sbaglia l’uscita e regala il gol all’Aston Villa: nell’azione si fa male ed è costretto a lasciare il campo. Il brasiliano non trattiene le lacrime per ... fanpage.it
Ortega lascia il Manchester City in prestito: va a difendere i pali del Nottingham ForestRinforzo tra i pali per il Nottingham Forest che, in questi minuti, ha annunciato l'arrivo di Stefan Ortega in prestito dal Manchester City. Di seguito il comunicato ufficiale: Il Nottingham Forest è ... tuttomercatoweb.com
Uno stile classico che non passa mai di moda: scopri Nottingham e arreda il tuo living con carattere. - facebook.com facebook
Gibbs-White, gol geniale in City-Nottingham Forest #SkySport #SkyPremier x.com