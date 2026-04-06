Durante la partita tra Juventus e Genoa, il portiere della Juventus è stato protagonista parando un rigore calciato da Martin, evitando così che la squadra avversaria potesse riaprire la partita. La parata è avvenuta nel corso del secondo tempo, quando il risultato era ancora in bilico. Il portiere aveva già effettuato alcune parate decisive nel match, contribuendo a mantenere il vantaggio della Juventus.

di Francesco Spagnolo Di Gregorio protagonista durante Juve Genoa. Il portiere bianconero para un rigore a Martin che poteva riaprire la sfida. L’episodio. Il pomeriggio dell’Allianz Stadium si è trasformato in un palcoscenico di pura adrenalina, dove il protagonista assoluto è diventato l’estremo difensore bianconero. In una partita con la Juve in vantaggio per 2-0, la figura di Di Gregorio è emersa con una prepotenza atletica e mentale fuori dal comune, ergendosi a baluardo insuperabile proprio nel momento di massima pressione della squadra ligure durante Juve Genoa. Tutto ha inizio in una fase di gioco confusa, dove la stanchezza ha iniziato a tradire la lucidità della retroguardia di casa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio para il rigore di Martin! Il portiere della Juve è tornato in campo nel modo migliore, ecco cos’è successo contro il Genoa

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