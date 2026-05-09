Scatti proibiti alle pazienti nei bagni della Asl Chiesto rinvio a giudizio per un Oss

Da lecceprima.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex operatore socio sanitario impiegato presso una struttura della Asl di Lecce è stato accusato di aver scattato foto in modo non autorizzato alle pazienti durante le visite nei bagni. La procura ha presentato una richiesta di rinvio a giudizio, evidenziando comportamenti che violano la privacy delle persone coinvolte. L'udienza preliminare è prevista nei prossimi mesi e l’indagato rischia il processo penale per le accuse mossegli.

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LECCE - Secondo la tesi accusatoria contenuta anche nella richiesta di rinvio a giudizio, formulata dal pubblico ministero Alessandro Prontera, un ex operatore socio sanitario in servizio presso una delle sedi Asl di Lecce dei servizi per le dipendenze patologiche, sarebbe andato al di là dei.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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