Scatti proibiti alle pazienti nei bagni della Asl Chiesto rinvio a giudizio per un Oss

Un ex operatore socio sanitario impiegato presso una struttura della Asl di Lecce è stato accusato di aver scattato foto in modo non autorizzato alle pazienti durante le visite nei bagni. La procura ha presentato una richiesta di rinvio a giudizio, evidenziando comportamenti che violano la privacy delle persone coinvolte. L'udienza preliminare è prevista nei prossimi mesi e l’indagato rischia il processo penale per le accuse mossegli.

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