La Procura di Ancona ha chiesto il rinvio a giudizio per Maurizio Iacoangeli, primario di Neurochirurgia, accusato di aver eseguito operazioni sui pazienti saltando le liste d’attesa. La decisione riguarda specifici episodi avvenuti nella clinica gestita dall’azienda sanitaria. L’indagine si concentra sulle modalità con cui sono state svolte le operazioni e sulla condotta del medico coinvolto.

ANCONA Rinvio a giudizio. È questa la richiesta formulata dalla Procura di Ancona nei confronti di Maurizio Iacoangeli, direttore della Clinica di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Al capo d’accusa già ipotizzato di truffa aggravata, ora i magistrati hanno aggiunto anche quello di indebita destinazione di denaro, una sorta di peculato. I fatti contestati a Iacoangeli risalgono al periodo compreso tra gennaio 2024 e marzo 2025. L’accusa Il primario avrebbe infatti utilizzato le strutture dell’ospedale regionale di Torrette per eseguire interventi chirurgici a beneficio di suoi pazienti che non erano però passati attraverso il Cup, e che quindi che non avevano ricevuto il loro posto nelle ormai interminabili liste d’attesa regionali. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Torrette, operazioni ai suoi pazienti saltando le liste d'attesa: chiesto il rinvio a giudizio per il primario di Neurochirurgia Iacoangeli

Articoli correlati

Mazzette per rifare le strade di Roma, chiesto il rinvio a giudizio per Mr. Asfalto e altri 37 indagatiLa Procura chiede il processo per 37 indagati nell’inchiesta sulle mazzette per la manutenzione stradale.

Leggi anche: Neurochirurgia in Sardegna: turni estenuanti, liste d’attesa infinite