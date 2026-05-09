Scarta un’auto e si scontra Muore in moto

Un incidente si è verificato ieri in città, coinvolgendo un’auto e una moto. Un giovane di 26 anni, che viaggiava in sella a una motocicletta di grossa cilindrata, ha perso il controllo del veicolo dopo aver evitato un’auto che stava svoltando. L’impatto con il suolo è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Grave incidente ieri in città. Un giovane di 26 anni ha perso la vita mentre era in sella alla propria moto di grossa cilindrata. È avvenuto poco prima delle 18 in via Rosa, nel quartiere di Boccaleone, all’altezza del civico 18, in direzione di via Gavazzeni. Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti della Polizia locale e carabinieri, sul posto per i rilievi di legge, il motociclista in quel momento stava procedendo in direzione del ponte di via Piatti. Ad un certo punto - per motivi ancora in fase di accertamento - la traiettoria della propria moto ha incrociato quella di una Fiat 500 X condotta da una donna: la vettura da via Santa Capitanio si immetteva in via Rosa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Busto Arsizio | Scontro in moto, muore a 19 anni

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