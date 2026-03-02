La tragedia al passo del Giogo Si scontra con una macchina Muore durante la gita in moto

Un incidente mortale si è verificato al passo del Giogo, dove un motociclista ha perso la vita dopo aver tamponato un’auto. La vittima, un centauro con molta esperienza, era in viaggio durante una gita in moto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

di Stefano Brogioni FIRENZE Un centauro esperto, innamorato della sua moto, curata in maniera maniacale. Ma l'immissione di una macchina sulla strada che porta al passo del Giogo, da una via secondaria, lo ha tradito. L'impatto è stato violento e per Yuri Scandolera, trentadue anni, fiorentino, professione ingegnere, non c'è stato niente da fare. Una tragedia che scuote Firenze - Scandolera abitava nel cuore del quartiere dello Statuto - e la comunità dei motociclisti che ogni domenica raggiungono in sella ai loro bolidi le mete più gettonate. Ancora di più perché, a bordo di un'altra moto, subito dietro a lui, c'era la sua fidanzata, con cui il 32enne condivideva anche la passione per le due ruote.