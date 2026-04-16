In fuga con una grondaia in rame lunga tre metri ladro maldestro denunciato dalla polizia

La polizia ha arrestato un uomo di 34 anni, noto alle forze dell'ordine, accusato di aver rubato una grondaia in rame lunga tre metri. L’intervento è avvenuto durante un controllo notturno nel territorio, quando gli agenti hanno fermato il sospettato mentre stava tentando di allontanarsi con il rame appena asportato. La refurtiva è stata recuperata e l’uomo è stato denunciato per furto aggravato.

La polizia ha arrestato un noto pregiudicato catanese di 34 anni per furto aggravato di rame. L’uomo è stato fermato, alcuni giorni fa, di notte, dai poliziotti della squadra volanti impegnati nel servizio di controllo del territorio, dopo che aveva staccato una grondaia in rame, della lunghezza.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ladro in fuga cade e si ferisce, preso dalla polizia civile Ladro scavalca recinzione nella fuga e cade: fermato dalla polizia e trasportato all’ospedaleRimini, 15 febbraio 2026 – Lui e i complici avevano appena svaligiato una casa, quando sono stati intercettati da una pattuglia della polizia civile. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Castelmassa, piovono tegole dal tetto del condominio: intervento dei pompieri all'alba; Sedicenne picchiato fuori dalla palestra da due bulli che volevano rapinarlo; Gianfranco Ferrara, a 100 anni suona l'organo a San Nicolò: Ho iniziato da piccolo folgorato da Bach. Un ragazzo ha tentato la fuga durante un controllo serale in centro, a Brindisi, gettando un involucro con della droga. I carabinieri lo hanno inseguito e bloccato in pochi istanti. Per lui è scattato l’arresto. facebook Su Lucy sulla Cultura ho scritto perché la fuga di Artem Uss è anche un fallimento dell'opinione pubblica italiana, sempre pronta a indignarsi ma incapace di muoversi quando un trafficante d'armi internazionale fugge impunito x.com