In fuga con una grondaia in rame lunga tre metri ladro maldestro denunciato dalla polizia

Da cataniatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato un uomo di 34 anni, noto alle forze dell'ordine, accusato di aver rubato una grondaia in rame lunga tre metri. L’intervento è avvenuto durante un controllo notturno nel territorio, quando gli agenti hanno fermato il sospettato mentre stava tentando di allontanarsi con il rame appena asportato. La refurtiva è stata recuperata e l’uomo è stato denunciato per furto aggravato.

La polizia ha arrestato un noto pregiudicato catanese di 34 anni per furto aggravato di rame. L’uomo è stato fermato, alcuni giorni fa, di notte, dai poliziotti della squadra volanti impegnati nel servizio di controllo del territorio, dopo che aveva staccato una grondaia in rame, della lunghezza.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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