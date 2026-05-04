È stato annunciato la creazione di un nuovo polo industriale dedicato alla produzione e distribuzione di snack dolci e salati, con un investimento complessivo di 85 milioni di euro. La struttura sarà gestita dall'azienda Equipe del Casale e si concentrerà sulla realizzazione di prodotti da forno e snack di diversa tipologia. L'iniziativa riguarda sia la fase di produzione che quella commerciale, coinvolgendo diverse aree del settore alimentare.

NASCE un nuovo polo italiano per la produzione e la vendita di snack e prodotti da forno. Aksìa Capital VI, fondo gestito da Aksìa Sgr, ha firmato un accordo vincolante per tre operazioni di add-on per il Fornaio del Casale – società partecipata in maggioranza dal fondo e acquisita a ottobre 2025 in partnership con Riello investimenti Sgr e la famiglia Gecchele, che hanno reinvestito mantenendo una quota di minoranza – con l’acquisizione di Castelfood, Figulì e Dolciaria Ponte Vecchio, dando vita al polo italiano nella produzione e commercializzazione di snack e prodotti da forno dolci e salati. Nasce così Equipe del Casale che a livello consolidato, fattura circa 85 milioni di euro, con una crescita attesa per il 2026 del 10%.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Snack dolci e salati. Con Equipe del Casale un polo da 85 milioni

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