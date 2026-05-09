Al teatro S. Antonio si tiene una commedia che esplora le dinamiche di coppia in difficoltà. La storia segue Alice ed Enrico, una coppia che decide di seguire alcune regole di un manuale per affrontare i problemi nel loro rapporto. La rappresentazione mette in scena le reazioni dei personaggi e le conseguenze delle loro scelte, offrendo uno sguardo leggero sulle sfide di una relazione in crisi.

? Punti chiave Come può un manuale d'istruzioni salvare un matrimonio in crisi?. Cosa accade quando Alice ed Enrico decidono di seguire le regole?. Chi ha portato questo successo internazionale nel cuore dell'Alta Sabina?. Perché la risata diventa l'unico modo per affrontare la verità?.? In Breve Sabato 9 maggio ore 21 presso il Teatro S. Antonio di Scandriglia. Rassegna Sentieri in Cammino coinvolge cinque comuni dell'Alta Sabina tra cui Poggio Moiano. Attori Massimiliano Vado e Danila Stalteri con regia di Nicola Pistoia. Biglietto al costo di 10 euro con prenotazioni via email o WhatsApp al 3807565792. Sabato 9 maggio alle ore 21, il Teatro S.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scandriglia: la commedia per coppie in crisi arriva al teatro S. Antonio

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