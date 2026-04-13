Al Teatro Moderno arriva la commedia divertente che parla di supereroi

Al Teatro Moderno sarà rappresentata la commedia “Super!” di Alessandra Merico, diretta da Andrea Palotto. La pièce, che affronta temi legati ai supereroi, sarà in scena in quattro spettacoli distribuiti tra venerdì 17 e domenica 19 aprile. La rappresentazione promette di regalare momenti di divertimento e intrattenimento al pubblico.

Si torna a ridere al teatro Moderno con la commedia Super! di Alessandra Merico e diretta da Andrea Palotto in scena in ben quattro repliche da venerdì 17 a domenica 19 aprile.Cosa succede quando si spengono i riflettori sulle vite di alcuni supereroi che non hanno uno scopo ben preciso? Come.🔗 Leggi su Latinatoday.it Una divertente commedia dialettale al teatro Finamore di GessopalenaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) La storia... antigone arriva a milano: al teatro blu una riscrittura che parla al presenteIl 17 aprile debutta al Teatro Blu Antigone, spettacolo scritto e diretto da Antonio Roma e prodotto da Rise Up.