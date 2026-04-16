Il teatro comico la commedia del Goldoni al Ridotto del Teatro Verdi

Il teatro comico di Carlo Goldoni sarà rappresentato al Ridotto del Teatro Verdi il 17 e 18 aprile 2026. La commedia, scritta tra il 1750 e il 1751, è la prima di una serie di sedici opere create dall’autore in quel periodo. La rappresentazione si svolgerà in due serate consecutive, portando in scena il testo scritto dall’autore veneziano. La produzione prevede un allestimento che mira a riproporre fedelmente l’originale.

“Il teatro comico”, la commedia del Goldoni, va in scena al Ridotto del Teatro Verdi il 17 e 18 aprile 2026DettagliIo sono invaghita del nuovo stile, del nuovo modo di far teatro.La commedia Il teatro comico è la prima delle sedici scritte da Carlo Goldoni tra il 1750 e il 1751, per il Teatro di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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