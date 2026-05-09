Scampia tensione dopo il blitz antidroga | carabinieri accerchiati e auto presa a calci e pugni

Da 2anews.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Scampia si sono verificati momenti di tensione nelle ore successive a un'operazione antidroga condotta dalle forze dell'ordine. Durante l'intervento, alcuni cittadini si sono radunati e hanno attaccato un veicolo della polizia, colpendolo con calci e pugni. Le forze dell'ordine sono state accerchiate da un gruppo di persone davanti alla caserma, creando una situazione di inquietudine nella zona.

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Tensione a Scampia dopo un blitz antidroga: carabinieri accerchiati e auto presa a calci e pugni davanti alla caserma. Sei denunciati. Notte di tensione a Scampia dopo un blitz antidroga dei carabinieri della stazione Napoli Marianella nel lotto H dei “Sette palazzi”, complesso di edilizia popolare del quartiere. I militari hanno arrestato tre giovanissimi sorpresi mentre cedevano dosi di cobret a due clienti, successivamente segnalati alla Prefettura. In manette sono finiti un 18enne già noto alle forze dell’ordine, un ragazzo di 16 anni e un altro pusher appena 15enne. Nel corso dell’operazione i carabinieri hanno sequestrato otto dosi di marijuana, una dose di hashish, due dosi di crack e ventitré dosi di cobret.🔗 Leggi su 2anews.it

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