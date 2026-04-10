A Terni, una ragazzina è stata aggredita da alcune coetanee che l’hanno presa a pugni e calci, mentre un gruppo di giovani osservava senza intervenire. Diversi presenti hanno ripreso la scena con i cellulari, senza cercare di fermare l’aggressione. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 10 aprile e sono state avviate indagini da parte delle forze dell’ordine.

Terni, 10 aprile 2026 – Una ragazza colpita con schiaffi, pugni e calci da altre giovanissime. Intorno un gruppo di ragazzi. Tutti a fare video con gli smartphone, nessuno che interviene per fermare l’aggressione. È accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì 3 aprile a Terni. E ora quelle immagini e quella aggressione sono al vaglio della procura per i minorenni di Perugia. Aperto un fascicolo per lesioni aggravate in concorso. La procura ha aperto un fascicolo nel quale viene ipotizzato, in base a quanto risulta all’ Ansa, il reato di lesioni aggravate in concorso a carico di tre persone. L'indagine è stata condotta dai carabinieri di Terni e gli atti trasmessi all'Ufficio diretto dal procuratore Flaminio Monteleone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ragazzina presa a pugni e calci da altre giovanissime: tutti fanno il video, nessuno ferma l’aggressione

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