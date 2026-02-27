Scampia droga nascosta in un calzino tra i rifiuti | arrestati pusher con cocaina ed eroina

La Polizia di Stato ha condotto un blitz a Scampia, dove ha arrestato due uomini di 45 anni provenienti da Napoli. Durante l’intervento, sono state trovate e sequestrate cocaina ed eroina, nascoste in un calzino tra i rifiuti. I due sono stati fermati con l’accusa di aver detenuto sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, e ora si trovano in custodia.

Blitz antidroga della Polizia di Stato a Scampia: due 45enni napoletani sono stati arrestati per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Scampia nell’ambito di servizi mirati di contrasto allo spaccio di droga. Durante il monitoraggio, gli agenti hanno assistito a una cessione sospetta: l’uomo fermo vicino allo stabile, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa a un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente. La sostanza era stata prelevata da un calzino nascosto tra i sacchetti della raccolta rifiuti. Immediato l’intervento della Polizia di Stato, che ha bloccato i due 45enni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Scampia, droga nascosta in un calzino tra i rifiuti: arrestati pusher con cocaina ed eroina Spaccio allo Zen, droga nascosta in un'auto abbandonata: arrestati due pusherSpaccio di droga allo Zen, i carabinieri della stazione di San Filippo Neri arrestano in flagranza di reato due pusher. Leggi anche: Droga nascosta in una casa di edilizia popolare: pusher arrestato, sequestrati cocaina, crack e 8mila euro Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Napoli, droga nascosta tra casa e palazzi: arrestato 20enne, sequestrate oltre 270 dosi a Scampia; Scampia, trovate 272 dosi pronte per la vendita: sequestro dei carabinieri; Gratteri: Così la camorra ha rubato la droga della 'ndrangheta; Tre chili di cocaina nascosti in auto: arrestato pregiudicato calabrese su A1 nel Casertano. Napoli, droga nascosta tra casa e palazzi: arrestato 20enne, sequestrate oltre 270 dosi a ScampiaNapoli – Due fronti, stesso obiettivo: spezzare la rete dello spaccio che si muove tra il centro cittadino e la periferia nord. I carabinieri hanno ... pupia.tv Sequestri di droga a Napoli, 272 dosi pronte per la vendita a ScampiaSequestri di droga, a Napoli, nelle aree centrali come in periferia. ansa.it Blitz dei Carabinieri a Scampia! 272 dosi di droga sequestrate, 104 persone identificate e 4 veicoli sotto sequestro durante controlli mirati in via Fellini e via Ortese. I militari continuano a vigilare per contrastare lo spaccio notturno e la criminalità diffusa. Le - facebook.com facebook Sequestri di droga a Napoli, 272 dosi pronte per la vendita a Scampia. Carabinieri trovano altri 800 grammi a casa di un ventenne nel quartiere Stella #ANSA x.com