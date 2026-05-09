Scambiati per gattini nel bosco erano cuccioli di volpe | il salvataggio

Due cuccioli trovati nel bosco sono stati scambiati per gattini appena nati, ma in realtà si trattava di due cuccioli di volpe. Sono stati trovati in condizioni di estrema fragilità, con segni di abbandono, infreddoliti e infestati da parassiti. La scoperta è avvenuta durante un intervento di soccorso, e i piccoli sono stati portati in un centro specializzato per ricevere le cure necessarie.

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