Scambiati per gattini nel bosco erano cuccioli di volpe | il salvataggio
Due cuccioli trovati nel bosco sono stati scambiati per gattini appena nati, ma in realtà si trattava di due cuccioli di volpe. Sono stati trovati in condizioni di estrema fragilità, con segni di abbandono, infreddoliti e infestati da parassiti. La scoperta è avvenuta durante un intervento di soccorso, e i piccoli sono stati portati in un centro specializzato per ricevere le cure necessarie.
Empoli, 9 maggio 2026 – Parevano due gattini appena nati, abbandonati nel bosco. Piccolissimi, infreddoliti, pieni di parassiti e bisognosi di cure urgenti. Ma quando i volontari dell’associazione Aristogatti del gattile di Empoli li hanno presi tra le mani, si sono accorti che erano. cuccioli di volpe. La storia è stata raccontata dagli stessi volontari dell’associazione Aristogatti in un post pubblicato sui social. Tutto è iniziato con una segnalazione arrivata all’associazione: due presunti micini trovati in condizioni delicate, tanto da far scattare subito la macchina dei soccorsi. “Siamo stati contattati per due ‘gattini’ trovati nel bosco, piccolissimi, di pochi giorni, freddi e pieni di parassiti”, raccontano gli Aristogatti.🔗 Leggi su Lanazione.it
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