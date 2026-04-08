Otto cuccioli di cane sono stati trovati all’interno di una busta di plastica, nascosti in un carrello della spesa su un autobus della zona Monteverde a Roma. Gli agenti del distretto hanno individuato i cuccioli e li hanno messi in salvo. La scoperta avviene in un momento in cui il trasporto di animali in condizioni non idonee è oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine.

Otto cuccioli di cane sono stati messi in salvo dagli agenti del distretto Monteverde a Roma, dopo essere stati rinvenuti stipati in una busta di plastica all’interno di un carrello della spesa su un autobus. Il fatto è scattato quando l’attenzione di una passeggera è stata catturata da movimenti anomali provenienti da un carrellino trasportato a bordo. L’estrazione improvvisa di un piccolo cane ha spinto la donna a indagare, scoprendo una realtà drammatica: altri sette cuccioli erano ammassati nello stesso spazio, privi di aria e compressi al punto da risultare quasi indistinguibili. L’episodio ha l’intervento coordinato tra i cittadini e il personale di bordo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 8 cuccioli in una busta su un bus a Roma: salvataggio shock

Roma, donna sul bus con 8 cuccioli in una busta di plastica: interviene la polizia, scatta la denunciaLa polizia ha salvato otto cuccioli e denunciato una donna per maltrattamento di animali nel quartiere Monteverde a Roma, durante le festività...

Otto cuccioli di cane chiusi in una busta di plastica a Monteverde su un bus: salvati dalla poliziaUna dei cuccioli oggi si trova in commissariato con gli agenti che l'hanno salvata, si chiama Nina.

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Orrore su un bus a Roma: 8 cagnolini chiusi in una busta di plastica salvati dai poliziotti (e uno è stato adottato dagli agenti)Otto cuccioli chiusi in una busta sul bus a Monteverde hanno rischiato l’asfissia. Salvati dalla polizia, una di loro, Nina, è stata adottata. greenme.it