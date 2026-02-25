Chi l’ha Visto documenti inediti su Emanuela Orlandi

Federica Sciarelli non si ferma e continua la sua mission di servizio pubblico anche nella settimana sanremese, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, in onda questa sera, mercoledì 25 febbraio, in prima serata su Rai 3. Anticipazioni del 25 febbraio 2026. La nuova puntata si interroga sui predatori sessuali, per capire chi sono e come hanno agito negli anni. Secondo una fonte anonima, nella villa di Epstein sarebbero sepolti i corpi di due ragazze straniere, non americane. Un conto alla rovescia anche per i familiari delle bambine e dei bambini scomparsi in Italia: i genitori non hanno mai smesso di cercare i loro figli e continuano a chiedere l’aiuto di tutti. A seguire, spazio alla scomparsa di Emanuela Orlandi: documenti inediti verranati in studio, in diretta, con il fratello Pietro Orlandi e il cugino Pietro Meneguzzi, insieme all’avvocato Laura Sgrò. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

