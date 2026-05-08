Firenze in mostra documenti inediti che raccontano la nascita della Sinagoga

A Firenze, il Museo Ebraico ha aperto una nuova sezione dedicata ai documenti dell’Archivio Storico della Comunità Ebraica. Per la prima volta, questi materiali vengono mostrati al pubblico in modo organico e narrativo, offrendo uno sguardo inedito sulla nascita della Sinagoga. L’esposizione include documenti finora sconosciuti, che portano avanti una narrazione sulla storia e l’evoluzione della comunità locale.

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Firenze, 8 maggio 2026 - Il Museo Ebraico di Firenze annuncia l’apertura di una nuova sezione espositiva dedicata ai documenti dell’ Archivio Storico della Comunità Ebraica, che per la prima volta vengono presentati al pubblico in un percorso organico e narrativo. L’esposizione, visibile da domenica 10 maggio, offre uno sguardo inedito sulle vicende che portarono alla costruzione della Sinagoga di Firenze, inaugurata nel 1882, attraverso una selezione di materiali originali – lettere, registri, progetti, mappe e documenti amministrativi – mai esposti prima. Si tratta di testimonianze preziose che raccontano il lungo e complesso processo decisionale, economico e culturale che ha accompagnato la nascita del Tempio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, in mostra documenti inediti che raccontano la nascita della Sinagoga Notizie correlate I sassi che raccontano Fano e la fanesitudine: al Teatro della Fortuna la mostra 'Arcòra"Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 12 marzo 2026 - Il mare, i legami, il silenzio che parla. Leggi anche: Tutti gli appuntamenti beauty del Fuorisalone, tra esperienze immersive, installazioni che raccontano fragranze e incontri inediti tra arti Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mida 90, dal primo manifesto del 1931 agli stand più innovativi: la Mostra internazionale dell'artigianato si racconta; Muntadas. Informazione e documentazione: una selezione - Mostra - Venezia - Terese, aula giardino; L’Archivio Eugenio Sacchettini, dove nei faldoni si nasconde la vera Firenze; 50 anni dell'Istituto Universitario Europeo: tre giorni di eventi tra Firenze e Fiesole. Firenze, in mostra documenti inediti che raccontano la nascita della SinagogaDal 10 maggio al museo ebraico una nuova sezione espositiva presenta per la prima volta al pubblico i materiali originali che testimoniano il percorso verso la costruzione del Tempio inaugurato nel 18 ... lanazione.it In partenza MIDA, la 90esima Mostra Internazionale dell'Artigianato a FirenzeÈ pronta alla partenza MIDA90, la 90esima edizione della Mostra Internazionale dell'Artigianato, in scena dal 25 aprile al 3 maggio alla Fortezza da Basso ... gonews.it Alla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze si è conclusa la cerimonia di giuramento e conferimento degli Alamari agli Allievi Marescialli Carabinieri del 15° Corso Triennale. Presenti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Ministro della Difesa, - facebook.com facebook Mattarella a Firenze, applausi dai viaggiatori a Santa Maria Novella x.com