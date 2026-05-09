Nel match tra Sassuolo e Torino, la squadra ospite si impone grazie a un gol di Pedersen, un ex giocatore del Sassuolo. La partita si conclude con una vittoria del Torino, che mantiene la sua serie di risultati senza sconfitte in casa. La gara si svolge allo stadio di Torino, con il risultato finale di 1-0.

Il derby delle tute lo vince il Torino, che ridimensiona il Sassuolo e conferma la sua imbattibilità casalinga. Le tute sono quelle di Fabio Grosso e di Roberto D’Aversa, due tecnici che si conoscono e si stimano: fregi bianchi su quella del primo, granata su quelli del secondo. Prevalgono questi ultimi, e fermano la ricorsa neroverde a quella che sarebbe stata la miglior serie stagionale – quattro utili di fila – con prospettive di settimo posto che a questo punto rientrano. Peccato, perché il Sassuolo la gara l’ha fatta come doveva, ma poi si è spento quando sembrava poterla artigliare, anche a causa di legittime stanchezze che ne hanno depotenziato il divenire, consegnandolo, dopo il vantaggio, alla rimonta granata, in coda ad una partita non priva di compi di scena.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sassuolo Il ko a Torino lo firma l’ex Pedersen

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