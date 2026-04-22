Sasso di Castalda | il sindaco interviene contro i cavalli selvatici

A Sasso di Castalda, l’amministrazione comunale ha adottato misure per mettere in sicurezza alcuni cavalli selvatici che si aggiravano nelle aree abitate e lungo le strade principali. Questa decisione arriva dopo che i cavalli hanno rappresentato un potenziale rischio per i residenti e la circolazione veicolare, portando all’intervento delle autorità locali. La situazione ha generato attenzione tra i cittadini, che da tempo segnalavano la presenza di questi animali.

A Sasso di Castalda, l’amministrazione comunale ha messo in sicurezza i primi esemplari di cavalli inselvatichiti che causavano pericoli nelle zone abitate e sulle strade principali. L’intervento, coordinato dal sindaco Nardo, chiude una stagione di incertezza normativa iniziata nel novembre 2025. Il conflitto di competenze tra Ente Parco e Regione. La risoluzione del problema non è stata una semplice operazione tecnica, ma il risultato di un lungo scontro burocratico tra diverse autorità. Tutto è iniziato formalmente nel novembre 2025, quando il Comune ha segnalato l’urgenza della situazione agli enti preposti a causa dell’aggravarsi dei disagi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sasso di Castalda: il sindaco interviene contro i cavalli selvatici Notizie correlate Sasso di Castalda, cavalli selvatici mettono a rischio sicurezza pubblica: Comune chiede intervento istituzionale**Sasso di Castalda, il Comune chiede un coordinamento istituzionale per affrontare il problema dei cavalli inselvatichiti. Leggi anche: Lupo, avvistamento a Ponte Sasso. Il sindaco detta nuove regole Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Sasso di Castalda: la Piccola Svizzera del Mezzogiorno; Sasso di Castalda: l'impegno dell'Amministrazione Nardo risolve l'emergenza equidi vaganti. Sasso di Castalda (PZ), catturati i primi cavalli vaganti dopo mesi di iter istituzionaleSasso di Castalda (PZ), catturati i primi cavalli vaganti dopo un iter avviato a novembre 2025 e un confronto tra enti sulle competenze. Il Comune annuncia controlli costanti sul territorio. trmtv.it I volti di Jorit a Sasso di CastaldaI volti iconici di Jorit sbarcano a Sasso di Castalda. Dopo aver realizzato opere a Hiroshima e Tokyo, l'artista napoletano noto per aver dipinto sulle facciate di città di tutto il mondo, firmerà il ... rainews.it Sasso di Castalda (PZ), catturati i primi cavalli vaganti dopo un iter avviato a novembre 2025 e un confronto tra enti sulle competenze. Il Comune annuncia controlli costanti sul territorio. - facebook.com facebook