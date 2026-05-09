Sassari condannata per lo shaboo | 368 grammi di droga dal traghetto
Una donna è stata condannata a Sassari per aver trasportato 368 grammi di shaboo a bordo di un traghetto. Le autorità hanno scoperto la droga durante un controllo di routine, notando comportamenti sospetti da parte della passeggera. La donna aveva nascosto lo stupefacente tra gli effetti personali, e alcuni dettagli nel suo atteggiamento hanno attirato l’attenzione dei finanzieri, che hanno poi proceduto con il sequestro.
? Domande chiave Come ha fatto la donna a nascondere il carico sul traghetto?. Quali dettagli del comportamento della passeggera hanno allertato la Guardia di Finanza?. Perché quel carico proveniente da Barcellona è considerato così pericoloso?. Come influirà questo sequestro sui controlli nei porti del Nord Sardegna?.? In Breve Sequestrati 368 grammi di metanfetamina pura durante lo sbarco a Porto Torres.. Operazione condotta dalla Guardia di Finanza lo scorso marzo su traghetto da Barcellona.. Sentenza emessa dal Tribunale di Sassari tramite rito abbreviato.. Il carico destinato al mercato locale sfruttava rotte marittime tra Spagna e Sardegna.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Leggi anche: Alt all'auto, dal finestrino esce odore strano: trovati quasi 200 grammi di droga
La “regina della ketamina” Jasveen Sangha condannata a 15 anni di carcere: aveva venduto a Matthew Perry la droga che lo ha ucciso. I genitori dell’attore: “Tristezza e dolore opprimenti”Jasveen Sangha, nota come la “regina della ketamina” è stata condannata, mercoledì 8 aprile, dal giudice Sherilyn Peace Garnett a 15 anni di carcere...