Sassari condannata per lo shaboo | 368 grammi di droga dal traghetto

Una donna è stata condannata a Sassari per aver trasportato 368 grammi di shaboo a bordo di un traghetto. Le autorità hanno scoperto la droga durante un controllo di routine, notando comportamenti sospetti da parte della passeggera. La donna aveva nascosto lo stupefacente tra gli effetti personali, e alcuni dettagli nel suo atteggiamento hanno attirato l’attenzione dei finanzieri, che hanno poi proceduto con il sequestro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui