Alt all' auto dal finestrino esce odore strano | trovati quasi 200 grammi di droga

Nella serata di venerdì 10, una pattuglia dei carabinieri di Ferrara ha fermato un’auto durante un controllo lungo via Bologna. Dal finestrino dell’auto è uscito un odore insolito, spingendo gli agenti a ispezionare il veicolo. Durante la perquisizione, sono stati trovati circa 200 grammi di sostanza stupefacente nascosta all’interno del veicolo.

Colpo allo spaccio di droga. Nella tarda serata di venerdì 10 una pattuglia dei carabinieri di Ferrara, impegnata in un servizio di controllo lungo via Bologna, ad un certo punto hanno intimato l’alt ad una vettura proveniente dal centro cittadino.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Caivano, fugge all’alt e lancia droga dal finestrino: arrestato 27enneTutto è iniziato durante un servizio di controllo del territorio degli agenti del Commissariato di Afragola. Fugge all’alt dei Carabinieri e lancia droga dal finestrino: denunciatoTempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno denunciato in stato di liberta’, alla Procura della Repubblica di...