Dopo il derby, l'allenatore ha commentato la partita definendola una prestazione umiliante. Ha posto l'accento sulla passività della squadra, che ha portato a subire tre gol dall'Inter. Inoltre, ha evidenziato come l'assenza di movimenti senza palla abbia influito negativamente sul rendimento complessivo. La discussione si è concentrata sui motivi di questa mancanza di reattività e sulla difficoltà nel creare occasioni offensive.

? Domande chiave Perché la squadra ha mostrato una passività tale da subire l'Inter?. Come ha influito la mancanza di movimenti senza palla sul risultato?. Chi ha confermato la lettura tattica del mister dopo il match?. Quali sono le critiche specifiche rivolte alla gestione dello spirito di squadra?.? In Breve Adam Marusic conferma l'approccio sbagliato e la mancanza di competitività contro l'Inter.. Raiuno trasmette Buonvino Misteri a Villa Borghese da giovedì 7 maggio alle 21:30.. Roberta Valente protagonista di Nella Mente di Narciso domenica alle 21:30 su Raiuno.. Canzoni sotto la pelle debutterà su RaiPlay l'8 maggio con video promo dedicato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarri dopo il derby: ‘È stata una prestazione umiliante

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