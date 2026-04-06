Pastore | Napoli-Milan? Per i rossoneri serve una prestazione convincente come il primo tempo del derby

Il giornalista sportivo ha commentato il match tra Napoli e Milan, in programma questa sera allo stadio 'Maradona'. Ha osservato che i rossoneri devono offrire una prestazione convincente, paragonandola al primo tempo del derby disputato di recente. La sfida tra le due squadre si svolgerà sotto i riflettori, con i tifosi pronti a seguire le fasi principali. Pastore ha espresso le sue considerazioni sulla possibilità di una prestazione all’altezza da parte della squadra ospite.

Manca sempre meno a Napoli-Milan, big match della 31^ giornata di Serie A che stabilirà chi tra le due squadre sarà l'antagonista dell'Inter fino alla fine del campionato. La gara del 'Maradona' sarà un vero dentro o fuori per le ultimissime speranze Scudetto, che, dopo il successo dei nerazzurri di Chivu contro la Roma, sono scese quasi allo zero. A proposito di Napoli-Milan si è espresso il noto giornalista sportivo Giuseppe Pastore durante lo show a teatro di 'L'ascia o Raddoppia', format di 'Cronache di Spogliatoio'. Ecco, di seguito, il suo commento sul match di questa sera. "Per Napoli-Milan vedo un Napoli favorito, prevedo un 2-1 per gli azzurri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pastore: “Napoli-Milan? Per i rossoneri serve una prestazione convincente come il primo tempo del derby” Primavera 1, Milan-Napoli 2-1: buona prestazione dei rossoneri. Da evitare i cali di concentrazione alla fineSi è disputato in mattinata, allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, il match Milan-Napoli, valido per la 26^ giornata del campionato Primavera... Pastore a LazioNews24: «La vittoria di Sarri col Milan è stata sorprendente, adesso i rossoneri devono fare attenzione ad una cosa»Ilic Torino, missione rilancio con D’Aversa: c’entra anche il mercato! Roma, Celik stringe i denti: vuole esserci a tutti i costi col Bologna! Novità... Temi più discussi: Pastore su Napoli-Milan: Azzurri favoriti! Un fattore gioca a vantaggio di Conte; MN - Pastore verso Napoli-Milan: Mi aspetto una partita aperta, il pareggio non serve a nessuno; Bosnia-Italia, Pastore sicuro: Ecco la percentuale di qualificazione degli azzurri; Addio don Gianni, Lesmo piange il suo pastore che amava stare tra la gente. Pastore: Napoli-Milan, azzurri favoriti ma con un limite che Allegri può sfruttareIl big match del Maradona si carica di significati pesantissimi nella corsa al vertice. Secondo Giuseppe Pastore, giornalista di Cronache di Spogliatoio intervenuto ai microfoni di ... tuttonapoli.net Pavlovic ancora decisivo? Pastore ci crede: Prevedo un suo gol a NapoliDurante lo show a teatro di L'ascia o raddoppia, format di Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha pronosticato come secondo lui finirà il big match di lunedì sera tra Napoli ... milannews.it NAPOLI-MILAN: chi vince lo scontro diretto facebook Sapore di Napoli-Milan importante in chiave scudetto Questa sera #NapoliMilan è su #DAZN dalle 19:45 con 4-3-2-1 powered by SisalTipster x.com