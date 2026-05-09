Dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Inter, l’allenatore della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn. Ha affermato che la partita è stata normale e che l’Inter non ha fatto nulla di speciale. Ha inoltre commentato che la sua squadra è stata passiva e poco propositiva durante l’incontro. Le sue parole sono state riportate al termine del confronto tra le due squadre.

di Paolo Moramarco Sarri ha parlato a Dazn. Le parole del tecnico biancoceleste al termine del match perso 3-0 dalla Lazio contro l’Inter. Ecco cosa ha detto. Dopo la sconfitta nella 36ª giornata di Serie A 202526 contro l’ Inter, Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione della sua Lazio. Il tecnico biancoceleste ha evidenziato soprattutto un problema mentale, sottolineando la poca aggressività mostrata dalla squadra e il rammarico per il sostegno prevalente dei tifosi nerazzurri all’Olimpico. STATICITA ‘ – «Partita passiva in fase difensiva e poco propositiva in fase offensiva, pochi movimenti senza palla, visto il secondo tempo e la reazione in inferiorità mi aspetto che sia un problema mentale e non fisico».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sarri a Dazn: «L’Inter non ha fatto nulla di speciale, partita normalissima. Noi passivi e poco propositivi»

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