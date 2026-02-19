Ex Milan Hauge | Inter? Abbiamo fatto una bella partita Sarà speciale tornare a San Siro

Jens Petter Hauge, ex attaccante del Milan ora al BodoGlimt, ha detto che ha giocato bene contro l’Inter e che tornare a San Siro sarà un momento speciale. La sua presenza in campo ha portato energia alla partita, e Hauge ha spiegato quanto sia emozionante tornare in uno stadio che conosce bene. Con un sorriso, ha ricordato le sue esperienze passate e ha anticipato il suo prossimo ritorno in Italia. La gara tra il BodoGlimt e l’Inter si avvicina e suscita grande attesa.

Jens Petter Hauge, ex attaccante del Milan ora al servizio del BodoGlimt, nella serata di ieri ha sconfitto l'Inter 3-1 nell'andata del playoff di Champions League. Al termine della partita, l'ex rossonero ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di CBS Sports Golazo, soffermandosi in modo particolare sulle sensazioni provate durante il match, per poi spostarsi sul ritorno a San Siro, sua ex casa. Ecco, di seguito, le sue parole: "Ad essere onesti avevamo già fatto partite incredibili in casa, ma quella contro l'Inter è stata completamente diversa anche perché è nella fase ad eliminazione diretta.