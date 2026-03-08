Allegri a Dazn | Sarà una partita bella e difficile Inter senza Thuram? Non cambia nulla ecco perché…

Da internews24.com 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Allegri, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro l’Inter. Ha detto che la sfida sarà impegnativa e che sarà una partita interessante da vedere. Ha anche commentato l’assenza di Thuram nella formazione nerazzurra, affermando che questa modifica non influisce sulla strategia della squadra. L’intervista si è svolta subito dopo il termine dell’incontro.

Inter News 24 Allegri, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Inter. Massimiliano Allegri, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Milan e Inter, sfida valevole per la 28esima giornata della Serie A 202526, è intervenuto ai microfoni di  Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. Sull’assenza di Thuram: «Non cambia niente, Bonny e Esposito sono due ottimi giocatori. Sarà una partita bella e difficile da giocare. Speriamo di fare risultato». Sull’abbraccio con Pato e una partenza lampo come quella nel derby del 2011: «Cercheremo di partire bene, speriamo che succede ciò che successe nel 2011. 🔗 Leggi su Internews24.com

allegri a dazn sar224 una partita bella e difficile inter senza thuram non cambia nulla ecco perch2338230
© Internews24.com - Allegri a Dazn: «Sarà una partita bella e difficile. Inter senza Thuram? Non cambia nulla, ecco perché…»

Thuram a DAZN: «Dà fastidio perchè abbiamo fatto una grande partita. Inter? La Juve gioca sempre per vincere, ancor di più in queste partite»André Juventus, i bianconeri ci riprovano: in programma un nuovo assalto in estate, il Wolverhampton ha già fissato il prezzo Calciomercato Juve,...

Leggi anche: Thuram: “Sarà una partita difficile. Inzaghi? Penso che…”

Tutti gli aggiornamenti su Allegri a Dazn Sarà una partita bella e....

Temi più discussi: Allegri, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Cremonese-Milan, orario e dove vederla (tv e streaming): Allegri ritrova la coppia Leao-Pulisic dal 1', le formazioni ufficiali; Allegri ci crede: Speriamo che i numeri diano contro all'Inter. Abbiamo un obiettivo da centrare; Dove vedere Cremonese-Milan in tv? Dazn o Sky, orario.

allegri a dazn saràMilan, Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn prima del derby con l’Inter. Queste le dichiarazioni del tecnico rossoneroMilan, Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn prima del derby con l’Inter. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero Massimiliano Allegri a Dazn prima di Milan Inter. Queste le sue dichiarazioni. calcionews24.com

Allegri a DAZN: La stagione non finisce stasera, ma fare risultato sarebbe meravigliosoMister Massimiliano Allegri è stato intervistato da DAZN poco prima del fischio d’inizio di Milan-Inter. Queste tutte le sue parole: Cambia qualcosa con l’assenza di Thuram? Non cambia assolutamente ... msn.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.