Allegri a Dazn | Sarà una partita bella e difficile Inter senza Thuram? Non cambia nulla ecco perché…

Allegri, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro l’Inter. Ha detto che la sfida sarà impegnativa e che sarà una partita interessante da vedere. Ha anche commentato l’assenza di Thuram nella formazione nerazzurra, affermando che questa modifica non influisce sulla strategia della squadra. L’intervista si è svolta subito dopo il termine dell’incontro.

Inter News 24 Allegri, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Inter. Massimiliano Allegri, a pochi minuti dal fischio d'inizio del match tra Milan e Inter, sfida valevole per la 28esima giornata della Serie A 202526, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. Sull'assenza di Thuram: «Non cambia niente, Bonny e Esposito sono due ottimi giocatori. Sarà una partita bella e difficile da giocare. Speriamo di fare risultato». Sull'abbraccio con Pato e una partenza lampo come quella nel derby del 2011: «Cercheremo di partire bene, speriamo che succede ciò che successe nel 2011.