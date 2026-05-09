Il tecnico della Lazio ha rilasciato dichiarazioni prima della partita contro l’Inter, trasmesse su DAZN. Ha affermato che la squadra deve concentrarsi sulla partita attuale, senza preoccuparsi della finale. Ha anche commentato le sensazioni positive riguardo alle prestazioni di Zaccagni. Le dichiarazioni sono state fatte nel pre-partita di questo pomeriggio, prima del calcio d’inizio.

di Alberto Petrosilli Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questo pomeriggio contro l’Inter: le dichiarazioni. Le dichiarazioni di Maurizio Sarri ai microfoni di DAZN, rilasciate a ridosso del calcio d’inizio di Lazio-Inter in questo sabato 9 maggio 2026, delineano la strategia dei biancocelesti per affrontare i neo-campioni d’Italia. Nonostante il calendario presenti una finale di Coppa Italia mercoledì e il derby la domenica successiva, il tecnico toscano non accetta distrazioni o calcoli. PAROLE – « Come abbiamo preparato questa partita considerando la finale di Coppa Italia di mercoledì e il derby di domenica prossima? Come se le prossime due non ci fossero.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sarri a DAZN: «Dobbiamo menare la partita, non pensiamo alla finale. Zaccagni? Sensazioni positive»

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