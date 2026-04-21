La MotoGP si prepara a tornare sul circuito di Jerez dal 24 al 26 aprile, segnando il quarto appuntamento del Mondiale 2026 dopo un mese di pausa. Tra i piloti in pista c’è anche Jorge Martin, che ha commentato il weekend in Spagna come particolarmente impegnativo, aggiungendo che serve confermare le sensazioni positive maturate nelle ultime gare. La competizione si svolgerà nel tradizionale appuntamento di metà stagione, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Dopo circa un mese di assenza, la MotoGP è pronta a fare ad Jerez il suo ritorno. Dal 24 al 26 aprile andrà infatti in scena il Gran Premio di Spagna 2026, quarto appuntamento del Mondiale 2026. La situazione al termine del GP degli Stati Uniti vede in testa alla classifica piloti Marco Bezzecchi, autore in sella alla sua Aprilia di un inizio di stagione promettente. Il team italiano ha la convinzione di poter finalmente costruire qualcosa di grande dopo i grandi risultati ottenuti fin ora. Quattro delle sei gare disputate fino a questo momento (contando anche le Sprint) sono infatti state conquistate dai piloti della Casa di Noale. Ora però bisogna superare il primo test europeo per continuare a stupire e guardare con fiducia al futuro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Ad Jerez sarà un weekend impegnativo, dobbiamo confermare le sensazioni positive”

Jorge Martin Performs Well in Brazilian GP Practice Session

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