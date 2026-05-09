Sarno ad Affari Tuoi | Guido Corrado tra i concorrenti campani

Un cittadino di Sarno è entrato nel cast di “Affari Tuoi”, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Guido Corrado ha partecipato come concorrente rappresentando la Campania. La sua presenza è stata annunciata recentemente e la trasmissione è andata in onda con la sua partecipazione. La registrazione si è svolta in un periodo recente, ma i dettagli sull'esito della sfida non sono ancora disponibili.

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