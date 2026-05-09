Sarno ad Affari Tuoi | Guido Corrado tra i concorrenti campani

Da salernotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino di Sarno è entrato nel cast di “Affari Tuoi”, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Guido Corrado ha partecipato come concorrente rappresentando la Campania. La sua presenza è stata annunciata recentemente e la trasmissione è andata in onda con la sua partecipazione. La registrazione si è svolta in un periodo recente, ma i dettagli sull'esito della sfida non sono ancora disponibili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un cittadino di Sarno protagonista su Rai 1. Guido Corrado è entrato ufficialmente nel cast di “Affari Tuoi”, il programma condotto da Stefano De Martino, come concorrente in rappresentanza della Campania. La notizia ha subito suscitato entusiasmo in città, dove in tanti seguiranno la sua.🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Affari Tuoi, chi è Guido da Sarno: il nuovo pacchista campano arriva da una storica pescheriaAffari Tuoi, Guido da Sarno è il nuovo pacchista della Campania: la storia della sua famiglia Nuovo volto campano ad Affari Tuoi.

Affari Tuoi, Stefano De Martino gioca con tre concorrenti. E Herbert “non si presenta”Stefano De Martino torna ad animare la serata di Rai1 con un nuovo appuntamento di Affari Tuoi.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Inquinamento Sarno: due cantieri navali sotto sequestro; Allarme acque contaminate, cresce la preoccupazione: Controllate pozzi e filiera agroalimentare; Acque cancerogene in Campania, chieste verifiche urgenti. La polemica: La Regione sapeva da mesi; Il palazzo in costruzione non è a norma: maxi sequestro di appartamenti in centro.

affari tuoi sarno ad affari tuoiHanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Sara della Campania…Riassunto puntata 7 maggioQuanto hanno vinto stasera 7 maggio ad Affari Tuoi? Nuovo appuntamento su Rai1 con Affari Tuoi di Stefano De Martino. Il game show di Rai1 sarà ... televisionando.it

affari tuoi sarno ad affari tuoiAffari Tuoi, Stefano De Martino viene zittito dalla concorrente. Poi annuncia il super ospiteAffari Tuoi, Stefano De Martino viene zittito dalla concorrente. Poi annuncia il super ospite che arriva da Sanremo ... dilei.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.