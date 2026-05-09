Sarno ad Affari Tuoi | Guido Corrado tra i concorrenti campani
Un cittadino di Sarno è entrato nel cast di “Affari Tuoi”, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Guido Corrado ha partecipato come concorrente rappresentando la Campania. La sua presenza è stata annunciata recentemente e la trasmissione è andata in onda con la sua partecipazione. La registrazione si è svolta in un periodo recente, ma i dettagli sull'esito della sfida non sono ancora disponibili.
Un cittadino di Sarno protagonista su Rai 1. Guido Corrado è entrato ufficialmente nel cast di “Affari Tuoi”, il programma condotto da Stefano De Martino, come concorrente in rappresentanza della Campania. La notizia ha subito suscitato entusiasmo in città, dove in tanti seguiranno la sua.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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