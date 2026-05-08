Affari Tuoi chi è Guido da Sarno | il nuovo pacchista campano arriva da una storica pescheria

Guido da Sarno, nuovo pacchista di Affari Tuoi, rappresenta una figura proveniente dalla Campania. La sua famiglia gestisce una storica pescheria nella regione, nota per l’attività commerciale di lunga data. La sua presenza nel programma segna l’ingresso di un volto locale, con un passato legato al settore della pescheria. Nessun dettaglio riguardo ad altre attività o esperienze professionali è stato comunicato finora.

Affari Tuoi, Guido da Sarno è il nuovo pacchista della Campania: la storia della sua famiglia. Nuovo volto campano ad Affari Tuoi. Nella puntata andata in onda l’8 maggio, Stefano De Martino ha accolto nel game show di Rai1 Guido, concorrente proveniente da Sarno, in provincia di Salerno. Durante la presentazione il nuovo pacchista ha raccontato di gestire una pescheria insieme al fratello Salvatore. Dietro quella breve frase pronunciata nello studio di Affari Tuoi si nasconde però una lunga storia familiare iniziata oltre quarant’anni fa. La storica pescheria “Le bontà del mare”. Guido è infatti uno degli eredi della pescheria “Le bontà del mare”, attività storica situata al Prolungamento Matteotti a Sarno.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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