Il principe Andrea è stato arrestato a causa delle accuse di coinvolgimento in un caso di traffico di persone legato all'ex finanziere Jeffrey Epstein. La notizia ha scosso il Regno Unito, portando all'apertura di un'indagine sulla sua condotta. Nel frattempo, Sarah Ferguson si trova sotto accusa per le email inviate a Epstein, che potrebbero compromettere la sua reputazione. Il governo britannico ha già richiesto la chiusura di sei aziende legate a Ferguson, sospettate di aver facilitato le attività illecite. La vicenda continua a tenere banco sui media nazionali.

Sei aziende di Sarah Ferguson stanno per chiudere. L’ex moglie del principe Andrea aveva dei legami con Jeffrey Epstein. A chiedere la cancellazione delle società, dopo l’emersione dei contatti tra Ferguson ed Epstein, è stata la Companies House, l’agenzia del governo britannico che si occupa della tenuta del registro delle imprese. I legami tra i due risultano piuttosto profondi, tanto che Ferguson scriveva ad Epstein: “Sono al tuo servizio. Sposami e basta”. I collegamenti tra Ferguson ed Epstein Troppi collegamenti tra Sarah Ferguson e Jeffrey Epstein, tanto che la Companies House ha chiesto la cancellazione delle sue aziende. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ex principe Andrea arrestato, ex moglie Sarah Ferguson nei guai per le mail con Epstein: cosa rischia

