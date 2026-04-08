Chi è il Conte Gaddo della Gherardesca l' imprenditore 76enne ebbe una relazione con Sarah Ferguson negli anni ' 90

Da ilgiornaleditalia.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Conte Gaddo della Gherardesca, imprenditore di 76 anni, è noto per aver avuto una relazione con Sarah Ferguson negli anni '90. Recentemente, sono circolate voci secondo cui si occuperebbe di lei in questo periodo. Le informazioni disponibili sono poche e non confermate ufficialmente. La sua figura è stata spesso al centro di cronache di gossip legate alla sua vita privata e alle sue relazioni.

Secondo le indiscrezioni, sarebbe proprio lui a prendersi cura di Sarah Ferguson in questa fase delicata, ospitandola nella sua proprietà a Castagneto Carducci, dopo la relazione avuta con lei negli anni ’90 Il conte Gaddo della Gherardesca è un noto esponente dell’aristocrazia toscana, disce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Chi è il Conte Gaddo della Gherardesca, l'imprenditore 76enne ebbe una relazione con Sarah Ferguson negli anni '90

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