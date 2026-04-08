Chi è il Conte Gaddo della Gherardesca l' imprenditore 76enne ebbe una relazione con Sarah Ferguson negli anni ' 90

Il Conte Gaddo della Gherardesca, imprenditore di 76 anni, è noto per aver avuto una relazione con Sarah Ferguson negli anni '90. Recentemente, sono circolate voci secondo cui si occuperebbe di lei in questo periodo. Le informazioni disponibili sono poche e non confermate ufficialmente. La sua figura è stata spesso al centro di cronache di gossip legate alla sua vita privata e alle sue relazioni.

Secondo le indiscrezioni, sarebbe proprio lui a prendersi cura di Sarah Ferguson in questa fase delicata, ospitandola nella sua proprietà a Castagneto Carducci, dopo la relazione avuta con lei negli anni ’90 Il conte Gaddo della Gherardesca è un noto esponente dell’aristocrazia toscana, disce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi è il Conte Gaddo della Gherardesca, l'imprenditore 76enne ebbe una relazione con Sarah Ferguson negli anni '90 “Sarah Ferguson è in fuga da mesi, adesso si nasconde nella tenuta del suo ex fidanzato Gaddo della Gherardesca in Toscana”: il retroscenaDalle cliniche svizzere, agli Emirati, dagli chalet sulle Alpi fino alle tenute di amici facoltosi in Toscana. Sarah Ferguson, dove si trova, il coinvolgimento negli Epstein files e cosa rischiaLa pubblicazione di milioni di documenti e email legati a Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense accusato di traffico sessuale di minorenni e... Temi più discussi: L’ex duchessa Sarah Ferguson sparita da tre mesi, il Times: è in un castello in Toscana; Sarah Ferguson si nasconde in Italia dopo il caso Epstein? Dov'è e chi la ospita; Sarah Ferguson scomparsa dai radar, ora sarebbe in Toscana ospite di un ricchissimo conte; Sarah Ferguson si nasconde da tre mesi, è ospite di un conte in Toscana?. Sarah Ferguson si nasconde da tre mesi, è ospite di un conte in Toscana?(Adnkronos) – È sparita dai radar: Sarah Ferguson non appare più in pubblico da mesi. Ha tre cellulari e cambia casa in continuazione, ospite in giro di amici, soprattutto ex ricchissimi fidanzati. No ... ildispariquotidiano.it L’ex duchessa Sarah Ferguson sparita da tre mesi, il Times: è in un castello in ToscanaCASTAGNETO. Dov’è finita Sarah Ferguson dopo le rivelazioni degli Epstein Files? Secondo indiscrezioni la sua ultima tappa sarebbe a Castagneto Carducci, ospite del conte Gaddo della Gherardesca. L’ex ... msn.com Epstein Files, Sarah Ferguson “nascosta in Toscana dopo fuga da Uk, ospite in un castello del conte Gaddo della Gherardesca” x.com La Biblioteca dei Sentimenti La maleducazione per Gaddo della Gherardesca, discendente della famiglia che conta nella storia il celebre Conte Ugolino e autore del memoir “Al tempo di una volta” Rizzoli Ti sei perso la puntata Guardala in streaming s - facebook.com facebook