Quando Enrico Papi provocò un incidente diplomatico con gli italo-argentini | i 25 anni del ‘fattaccio' al DopoFestival
Il 27 febbraio 2001 si verificò un episodio che provocò una notevole tensione tra gli italo-argentini e il mondo dello spettacolo italiano, quando durante il DopoFestival si verificò un collegamento che attirò l'attenzione su un episodio controverso. Quell'evento rimane ancora oggi un punto di riferimento per comprendere le dinamiche tra le due comunità e il modo in cui si sono evolute nel tempo.
Il 27 febbraio 2001 andava in scena, a notte fonda, l'imbarazzante collegamento con la comunità italo-argentina a Buenos Aires. Risate e battutacce che fecero arrabbiare anche la moglie del Capo dello Stato Franca Ciampi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
