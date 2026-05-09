Sapiens - Un solo pianeta stasera in tv la nuova puntata | anticipazioni e argomenti
Stasera va in onda una nuova puntata di “Sapiens - Un solo pianeta” che si concentra sul turismo e il suo impatto sui territori. La trasmissione analizza se le attività turistiche contribuiscano allo sviluppo locale o, al contrario, rischino di danneggiare l’ambiente e le comunità. Si approfondiscono temi come la autenticità delle esperienze di viaggio nell’era dei social media, dei voli low cost e delle visite rapide.
Il turismo contemporaneo migliora davvero i territori oppure rischia di consumarli lentamente? Quanto resta autentica l’esperienza di viaggio nell’epoca dei selfie, dei voli low cost e delle visite lampo? Sono le domande al centro della nuova puntata di “Sapiens - Un solo pianeta”, il programma.🔗 Leggi su Today.it
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“L'uomo non cambia mai e, di conseguenza, se c'è una cosa che la Storia insegna, è che gli uomini non hanno mai imparato nulla dalla Storia”(Guido Damini, Quasi sapiens). @UtetLibri x.com