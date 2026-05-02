Sapiens – Un solo pianeta | le anticipazioni sulla puntata di oggi 2 maggio

Stasera, sabato 2 maggio 2026, alle ore 21, va in onda una nuova puntata di Sapiens – Un solo pianeta. La trasmissione si concentra su temi legati all’ambiente e alla sostenibilità, offrendo approfondimenti e interviste su questioni attuali. La puntata si propone di analizzare le sfide e le iniziative in corso per la tutela del pianeta. Non sono previsti cambiamenti nel palinsesto rispetto alle programmazioni precedenti.

2026. Stasera, sabato 2 maggio 2026, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Nelle sei puntate della nuova edizione si farà un viaggio al centro della Terra in Oman; si metterà in scena un racconto immersivo degli impatti del turismo di massa tra Egitto e Italia; si analizzerà il rapporto ancestrale tra l’uomo e le grotte; si scoprirà la storia del ferro che ha forgiato la civiltà; si approfondirà il valore simbolico e tecnico delle grandi opere che hanno cambiato il presente o segnato l’antichità; infine si vedrà se ha funzionato il tentativo di mescolare popoli ed etnie in una città-porto come Marsiglia.🔗 Leggi su Tpi.it

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