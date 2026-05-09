santarcangelo ci crede finale playoff al via

A Santarcangelo si prepara con entusiasmo l’inizio della finale playoff di serie C, dopo che entrambe le squadre hanno ottenuto quattro vittorie consecutive nelle fasi precedenti. La partita segna l’ultimo atto di una stagione combattuta, con le due contendenti pronte a sfidarsi per il titolo, entrambe motivate da una serie di successi che le ha portate fin qui.

Comincia la finale di C e la carica delle due protagoniste è infinita, perché entrambe sono reduci da una striscia di quattro vittorie nei playoff. 2-0 nei quarti e 2-0 in semifinale: Fossombrone e Santarcangelo sono in salute e provano a laurearsi regine di questo girone L. Gara1 si gioca oggi nelle Marche (ore 18, arbitri Sisi e Rutili), la seconda partita è in programma mercoledì 13 (ore 21) al PalaSgr e per l’eventuale terza si tornerà a Fossombrone domenica 17 (ore 18). Chi vince non è promosso direttamente in B Interregionale, ma ha accesso al concentramento a quattro dal quale emergeranno tre regine. Un destino che è capitato anche a chi si è reso protagonista di una stagione da imbattuta, come Forlimpopoli l’anno scorso, e che si ripete quest’anno per testa di serie numero tre e numero cinque del tabellone playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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