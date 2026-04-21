Rocchi ci crede | è una Lazio da finale

Tommaso Rocchi, figura storica della Lazio con due trofei vinti, ha espresso fiducia nella squadra, vedendola come una candidata alla finale. La sua carriera è costellata di numerose partite importanti e sfide decisive che hanno contribuito alla storia del club. La squadra, oltre a Rocchi, ha affrontato molte battaglie nel corso degli anni, accumulando successi e momenti memorabili.

Due trofei, mille battaglie. Tra i nomi entrati nella storia della Lazio, c'è sicuramente anche quello di Tommaso Rocchi. La Coppa Italia vinta in finale contro la Sampdoria alzata al cielo dell'Olimpico, poi il bis a distanza di pochi mesi nella notte di Pechino contro gli imbattibili di Mourinho. Al termine della carriera ha deciso di rimanere sul campo, cambiando ruolo. Da bomber ad allenatore: la gavetta prima nelle giovanili della Lazio, ora alla guida del Guidonia Primavera. I suoi ragazzi hanno appena passato il primo turno dei play-off contro il Campobasso e ora sfideranno la Cavese per nel secondo turno. Un percorso di tutto rispetto, che dimostra le sue qualità anche senza il pallone tra i piedi.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rocchi ci crede: è una Lazio da finale Notizie correlate Lazio-Milan, Patric pensa al finale di stagione: “Serata che ci dà forza”Patric, giocatore biancoceleste, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si... Mondiali 2026, l’Italia ci crede: 2-0 contro l’Irlanda del Nord. Gattuso resuscita gli azzurri: prima Tonali, poi Kean. In finale contro la BosniaLa Nazionale di Rino Gattuso vola in finale dei playffo di qualificazione dei Mondiali 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Rocchi ci crede: è una Lazio da finaleDue trofei, mille battaglie. Tra i nomi entrati nella storia della Lazio, c'è sicuramente anche quello di Tommaso Rocchi. La Coppa Italia ... iltempo.it Lazio, Rocchi: Questa nuova versione di Sarri può far male all'AtalantaLa Coppa Italia sta per accogliere Atalanta - Lazio, l'ultimo atto che decreterà chi volerà in finale. A presentare il match è Tommaso Rocchi, ex capitano della Lazio con ... lalaziosiamonoi.it