Vigor De Feo ci crede | Puntiamo ai playoff

Gianmarco De Feo, fantasista della Vigor, si è distinto quest’anno segnando cinque gol e contribuendo con sei assist. La sua presenza in campo rappresenta un elemento importante per la squadra, che punta a raggiungere i playoff. De Feo ha espresso fiducia nel percorso della Vigor, credendo nella possibilità di ottenere risultati significativi in questa stagione.

La grinta della Vigor trova forma in Gianmarco De Feo. Il fantasista dal piede fatato, duttile e sempre pronto al sacrificio, si è già regalato la bellezza di 5 gol e 6 assist. Un bottino prezioso per la squadra e gratificante per un ragazzo che ha vissuto un inizio di stagione piuttosto travagliato a causa di qualche problema fisico. Alla fine però Gianmarco si è preso la Vigor a suon di ottime prestazioni; ormai è un punto di riferimento capace di far innamorare di sé il mister così come il popolo vigorino. Con la salvezza in tasca, per i rossoblu non è proibito ambire ai playoff. Anche De Feo ci spera, anzi si augura di poter vivere altre giornate come quella di domenica dove è risultato decisivo con un gol ed un assist. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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