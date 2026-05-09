Dopo aver rassegnato le dimissioni, Daniela Santanchè è rimasta lontana dai riflettori e dalle attività pubbliche. La sua presenza sui mezzi di comunicazione è diminuita drasticamente, lasciando spazio a un silenzio che non si era mai verificato prima. La sua assenza ha suscitato curiosità e numerose domande sul suo futuro politico e sulle ragioni di questa improvvisa sparizione.

La parabola politica di Daniela Santanchè ha subito una brusca e inaspettata deviazione che ha portato una delle figure più presenti e discusse della scena istituzionale italiana a una scomparsa quasi totale dai radar mediatici. Dopo le dimissioni dal ruolo di Ministro del Turismo, avvenute a seguito di una complessa situazione politica e su esplicito suggerimento della Premier Giorgia Meloni, la cosiddetta Pitonessa sembra aver scelto una via di assoluta discrezione, rompendo drasticamente con lo stile comunicativo aggressivo e onnipresente che l’aveva caratterizzata per decenni. Questo mutamento di rotta non rappresenta solo un cambio di...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Santanchè, che fine ha fatto dopo le dimissioni: pazzesco!

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Dimissioni Santanchè, il fidanzato: “Ha fatto bene”(Adnkronos) – "La Daniela ha fatto bene a dimettersi, perché glielo chiedeva la Giorgia che è una persona strepitosa.

Ida Platano diversa, che fine ha fatto dopo Uomini e Donne e le critiche per la “trasformazione”Per anni è stata uno dei volti più riconoscibili e discussi del dating show più seguito della televisione italiana.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Daniela Santanchè ad Arredamont - La ministra del turismo ha visitato la mostra dell’arredare in montagna; La Venere sopravvive a Santanché: avanti con il progetto fino a fine legislatura; Per Ignazio La Russa non ci sarà un colpevole su Garlasco, la rivelazione sull'intuizione di Santanchè; Garlasco, La Russa: Chi è colpevole? Chiedete a Daniela Santanché, sa tutto.

Garlasco, che fine ha fatto Marco Poggi tra i dubbi sul viaggio con i genitori e il biglietto al cimiteroGarlasco, i dubbi sulla vacanza, il biglietto al cimitero e il nuovo interrogatorio il 6 maggio: perché si torna a parlare di Marco Poggi ... virgilio.it

Delitto di Garlasco, La Russa cita la Santanchè: Colpevole? Chiedete a lei, sa tuttoIl Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha detto la sua sul delitto di Garlasco chiamando in causa l'amica Daniela Santanchè. newsmondo.it

Dopo le dimissioni imposte da Giorgia Meloni a Daniela Santanchè la ex ministra, senatrice di Fratelli d’Italia, è alle prese – tra continui colpi di scena – con le vicende giudiziarie e societarie. Rivedi "è tutto un cinema" bit.ly/tuttouncinema x.com