Santanchè che fine ha fatto dopo le dimissioni | pazzesco!

Da thesocialpost.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver rassegnato le dimissioni, Daniela Santanchè è rimasta lontana dai riflettori e dalle attività pubbliche. La sua presenza sui mezzi di comunicazione è diminuita drasticamente, lasciando spazio a un silenzio che non si era mai verificato prima. La sua assenza ha suscitato curiosità e numerose domande sul suo futuro politico e sulle ragioni di questa improvvisa sparizione.

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La parabola politica di Daniela Santanchè ha subito una brusca e inaspettata deviazione che ha portato una delle figure più presenti e discusse della scena istituzionale italiana a una scomparsa quasi totale dai radar mediatici. Dopo le dimissioni dal ruolo di Ministro del Turismo, avvenute a seguito di una complessa situazione politica e su esplicito suggerimento della Premier Giorgia Meloni, la cosiddetta Pitonessa sembra aver scelto una via di assoluta discrezione, rompendo drasticamente con lo stile comunicativo aggressivo e onnipresente che l’aveva caratterizzata per decenni. Questo mutamento di rotta non rappresenta solo un cambio di...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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