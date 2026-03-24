Ida Platano diversa che fine ha fatto dopo Uomini e Donne e le critiche per la trasformazione

Per anni è stata uno dei volti più riconoscibili e discussi del dating show più seguito della televisione italiana. Il pubblico ha imparato a conoscerla tra emozioni forti, relazioni turbolente e momenti di grande esposizione mediatica. Poi, quasi all’improvviso, la decisione di cambiare rotta e allontanarsi da quel contesto che l’aveva resa celebre. Protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano ha scelto ormai da tempo di voltare pagina. Dopo aver rifiutato più volte l’invito a tornare nel programma di Maria De Filippi, la dama ha deciso di concentrarsi su una dimensione più privata, lontana dalle dinamiche televisive che per anni l’avevano vista al centro della scena. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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